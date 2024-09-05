محافظ بيروت وجه إنذاراً عاماً إلى المؤسسات السياحية القائمة دون ترخيص

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه إنذاراً عاماً الى المؤسسات السياحية القائمة دون ترخيص ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه:بالاشارة الى الموضوع اعلاه ،وحيث أنه تم افتتاح مؤسسات سياحية ضمن نطاق مدينة بيروت دون ترخيص مسبق، و من اجل تأمين سلامة الصحة العامة.يتوجب على كافة المؤسسات القائمة ضمن نطاق مدينة بيروت التقدم بطلبات ترخيص لمؤسساتهم مرفقة بكافة المستندات والموافقات اللازمة وذلك ضمن الفترة المتبقية من العام 2024 تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقكم و منها عدم تجديد الترخيص باستثمار الارصفة و المساحات العامة المحاذية لمؤسساتكم.