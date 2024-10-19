توقيف ناشطة سورية في بيروت بتهمة التعامل مع اسرائيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان جهاز امن الدولة داهم منزل ناشطة سورية في بيروت وتدعى "ع. م." واوقفها بناء على اشارة قضائية وذلك بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي.



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