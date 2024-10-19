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لبنان

توقيف ناشطة سورية في بيروت بتهمة التعامل مع اسرائيل

Lebanon 24
19-10-2024 | 03:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان جهاز امن الدولة داهم منزل ناشطة سورية في بيروت وتدعى "ع. م." واوقفها بناء على اشارة قضائية وذلك بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي.
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