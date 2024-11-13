وزير الدفاع التقى عبد المسيح في مكتبه

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب أديب عبد المسيح، وجرى عرض لآخر المستجدات في البلاد وللإستحقاقات الداخلية المقبلة. (الوطنية للإعلام)





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