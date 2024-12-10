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لبنان

يروّجان المخدّرات وعملة مزيّفة.. و"المعلومات" توقفهما بالجرم المشهود

Lebanon 24
10-12-2024 | 04:22
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصلت الى تحديد هوية مروجَي مخدّرات ينشطان ضمن محافظة جبل لبنان، وهما كل من د. ص. (مواليد عام 2001، لبناني) وي. د. (مواليد عام 2000، سوري).
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على الاُثر، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما.

بتاريخ 6-12-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود اثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلة الدكوانة قرب مستديرة الحايك على متن سيارة نوع "نيسان" لون ابيض، وبتفتيشهما والسيارة، عثرت عناصر الدورية على:

/20/ مظروفًا من مادة الماريجوانا زنتها حوالى /168/ غ
 / 3 / مظاريف من مادة حشيشة الكيف
  /10/ علب بلاستيكية من مادة الباز زنتها حوالى /120/ غ
  كبسولة من مادة الكريستال ميث
  /100/ حبة مخدّرة نوع "ترامادول"
   / 6 / حبوب مخدّرة نوع "MD"
    / 3 / عبوات زجاجية ملوّنة على شكل غليون تستخدم في تعاطي المخدّرات
هاتف خلوي عدد/2/ ومبلغ مالي عبارة عن /665/ $ و/1,270,000/ ل.ل.
مبلغ مالي مزيّف وقدره /1000/ دولار أميركي من فئة المئة دولار
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات والعملة المزيّفة في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان.

تم حجز السيارة عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على اشارة القضاء المختص.
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