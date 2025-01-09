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لبنان

الخازن: خطاب القسم يعِد بالكثير

Lebanon 24
09-01-2025 | 13:08
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كتب النائب فريد هيكل الخازن، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة "اكس" :
"مباركٌ للبنان رئيسه الجديد العماد جوزاف عون. مرحلةٌ جديدة نتطلع إليها، وخطاب القسم يعِد بالكثير".
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أضاف: "اليوم الفرصة متاحة لإعادة بناء الثقة بالدولة وصناعة مستقبل يليق باللبنانيين".
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