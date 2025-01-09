الخازن: خطاب القسم يعِد بالكثير

كتب النائب فريد هيكل الخازن، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة "اكس" :





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أضاف: "اليوم الفرصة متاحة لإعادة بناء الثقة بالدولة وصناعة مستقبل يليق باللبنانيين". "مباركٌ للبنان رئيسه الجديد العماد جوزاف عون. مرحلةٌ جديدة نتطلع إليها، وخطاب القسم يعِد بالكثير".أضاف: "اليوم الفرصة متاحة لإعادة بناء الثقة بالدولة وصناعة مستقبل يليق باللبنانيين".