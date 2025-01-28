لحود بعد جريمة يشوع: للإسراع في إيجاد حل لأزمة النازحين السوريين

عزى النائب السابق إميل لحود عائلة الراحل إميل حديفة، الذي سقط ضحية جريمة بشعة في بلدة مزرعة يشوع.



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وقال لحود في بيان: "هذه الجريمة، ليست الأولى من نوعها، ويجب أن تدفعنا الى إعادة النظر في تطبيق حكم الإعدام ليشكل رادعا للمجرمين".واعتبر أن "هذه الجريمة يجب أن تشكل حافزا للإسراع في إيجاد حل لأزمة النازحين السوريين، خصوصا في ظل سقوط الحجج التي كانت تمنع عودتهم"، مشيرا إلى أن "المسؤولية تقع، بالتأكيد، على عاتق الحكومة".وقال: "هناك مسؤولية كبيرة تتحملها أيضا المفوضية العامة لشؤون اللاجئين التي تقدم مساعدات مادية شهرية على الأراضي اللبنانية، بدل اعتماد التحويلات عبر مصارف سورية".وأمل لحود في "أن توقف الأجهزة الأمنية المجرمين في أسرع وقت، ليلقوا أشد عقاب".