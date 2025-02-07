كرم: "القوات" لا تريد وزارة الطاقة ولا قطيعة مع "التيار"

قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم إنَّ حزب "القوات اللبنانية" طالب بوزارة الخارجية لأنه لم يقبل بـ"الفيتو" المعتاد على القوات بالحصول على حقيبة سيادية ضمن الحكومة، وأضاف: "نحن أصبحنا بمرحلة جديدة أما الأسماء فكانت خلال نتيجة عملية نقاش".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الجمعة، قال إن "القوات لم تكن تريد وزارة الطاقة"، وأضاف: "وفق دراسة، اكتشفنا ألا إمكانية في سنة ونيف أن نُحسّن الوزارة لكن عندما طرحت علينا وفق خطة مبنية على 6 أشهر قبلنا بالموضوع".

وتابع: "إن عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة ليست هدفنا وحقه أن يتمثل لكن لا نعلم لماذا تنجح الأمور بينه وبين الرئيس المكلف نواف سلام أو ما الذي حصل معهم لاحقاً طبعاً نرى أن يحق لهم أن يكون لديهم وزراء كالآخرين".

وأضاف: "هناك تواصل دائم مع التيار الوطني الحر بالرغم من أنه عليه ان يقوم بمراجعة للفترة السابقة لنتمكن من المتابعة لكن لا قطيعة معهم".

وأكمل: "لا إشكالية لنا مع النائب السابق ياسين جابر لكن السؤال الأساسي هو أنه هل سيأتي جابر ليعمل بتعليمات الثنائي الشيعي أم كوزير مالية متناغم مع مجلس الوزراء؟".

وأردف: "هناك تطمينات أتت يتحمل مسؤوليتها الرئيس المكلف وياسين جابر نفسه".

وفي سياق آخر، قال كرم إن تيار المستقبل لا يعمل حالياً في السياسة وبالتالي لا علاقة سياسية معه، وأضاف: "اما في العلاقة الشخصية فلا اشكالية بيننا ونظرتنا موحدة".

وقال: "مشكلتنا سياسية لا مالية ولا اقتصادية فالاستقرار يجلب الازدهار ونريد فقط ان ينفصل حزب الله عن ايديولوجيتنا وهو بيرتاح ونحنا منرتاح واسرائيل مش عنّا، وطالما نحن دولة محترمة وقوية لا يمكن لاسرائيل أن تأخذ شيئاً".

وأكد كرم أنّ لبنان بحاجة إلى رضى دوليّ للنّهوض ولسنا في وصاية أميركيّة إذ إنّ الوصاية هي عبارة عن وجود عسكريّ داخليّ، وتابع: "المنطقة دخلت بتحول كبير وأي موفد اميركي يتحدث مع إيران لا مع حزب الله والمبعوثة الأميركية وجهت الكلام للذراع الايراني في لبنان وعلى حزب الله أن يفهم الرسالة الأميركية وليفكر بالمصلحة اللبنانية بأن لبنان بحاجة لرضى المجتمع الدولي".