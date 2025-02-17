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لبنان

تجمع لأهالي حولا بانتظار دخول البلدة واجلاء جثمان الشهيدة خديجة عطوي

Lebanon 24
17-02-2025 | 02:00
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بدأ اهالي بلدة حولا بالتجمع بانتظار الجيش وسيارات الصليب الاحمر للدخول واجلاء جثمان الشهيدة خديجة عطوي التي قضت أمس الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مع 6 مواطنين حوصروا داخل البلدة بعد رفض إسرائيل السماح بإجلائهم وهم الجريحة حنان عطوي (شقيقة خديجة) وزوجها جاد قطيش وطفلاها وفادي قطيش وطفلته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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