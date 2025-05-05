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لبنان
بالصور.. هكذا حاولوا تهريب المخدرات في لبنان
Lebanon 24
05-05-2025
|
08:46
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أعلنت
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
-
شعبة العلاقات
العامة،في بلاغ أنّه "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات
قوى الأمن الداخلي
لملاحقة المتورّطين بعمليّات تجارة المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفّة في كلّ المناطق اللّبنانية، وبنتيجة التّوسّع بالتّحقيق من قِبَل عناصر
مكتب مكافحة
المخدّرات المركزي مع الموقوف: ي. ش. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) الذي كان قد أوقف بتاريخٍ سابقٍ بجرم تهريب مخدّرات إلى إحدى الدّول العربيّة، تمكّنت عناصر المكتب من معرفة مكان وجود كميّة من حشيشة الكيف معدّة للتّهريب مخبأة بطريقة احترافيّة داخل عدد من الكراسي والطاولات الخشبيّة في سيّارة عائدة للموقوف، ومركونة في إحدى البلدات الجنوبيّة في قضاء النبطيّة".
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ولفت البلاغ أنّه "بتفتيش السّيّارة، عثرت إحدى دوريّات المكتب على كميّة ٢٥.٩٢ كلغ من حشيشة الكيف".
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