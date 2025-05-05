بالصور.. هكذا حاولوا تهريب المخدرات في لبنان

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أعلنت - العامة،في بلاغ أنّه "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات لملاحقة المتورّطين بعمليّات تجارة المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفّة في كلّ المناطق اللّبنانية، وبنتيجة التّوسّع بالتّحقيق من قِبَل عناصر المخدّرات المركزي مع الموقوف: ي. ش. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) الذي كان قد أوقف بتاريخٍ سابقٍ بجرم تهريب مخدّرات إلى إحدى الدّول العربيّة، تمكّنت عناصر المكتب من معرفة مكان وجود كميّة من حشيشة الكيف معدّة للتّهريب مخبأة بطريقة احترافيّة داخل عدد من الكراسي والطاولات الخشبيّة في سيّارة عائدة للموقوف، ومركونة في إحدى البلدات الجنوبيّة في قضاء النبطيّة".ولفت البلاغ أنّه "بتفتيش السّيّارة، عثرت إحدى دوريّات المكتب على كميّة ٢٥.٩٢ كلغ من حشيشة الكيف".