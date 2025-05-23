التشكيلات الديبلوماسية رهن البت بتعيين السفيرين في واشنطن ولندن

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يعود الى الانعقاد الاسبوع المقبل وعلى جدول اعماله إستكمال التعيينات الادارية فيما تنشغل بإستكمال التحضير للتشكيلات والتعيينات الدبلوماسية المرتقب انجازها خلال اسبوعين على الاكثر حسبما قالت مصادر رسمية لـ «اللواء».واوضحت المصادر ان التشكيلات ستراعي عودة السفراء الذين امضوا سنوات خدمتهم في سفارات خارج المدة القانونية الى الادارة المركزية، وتعيين سفراء بدلاء لهم من داخل ومن خارج ملاك الخارجية، على ان لا يزيد عدد المعينين من خارج الملاك عن عدد اصابع اليد الواحدة وسيكون لرئيس الجمهورية الرأي والقرار النهائي بتعيين السفراء في العواصم المهمة لا سيما في الدول الكبرى ومنها وباريس ولندن بشكل خاص وربما ، وبروكسل الاوروبي علمًأ ان التوجه بات شبه محسوم لتعيين السفير في .اضافت المصادر: انه لم يتم بعد البت بتعيين السفيرين في واشنطن ولندن نظراً لوجود اراء مختلفة ومداخلات من مراجع رسمية وقوى سياسية حول من يتولاهما.لكن الامور اصبحت قيد الحلحلة.