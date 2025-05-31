طه ناجي: غياب رشيد كرامي جرح لم يلتئم بعد 38 سنة

كتب النائب عبر منصة اكس : "‏بعد ٣٨ سنة على اغتيال الرئيس ، لا تزال ولبنان يفتقدان رجل دولة بصلابته ورؤيته. كان صوت عقل في زمن الجنون، ورمز كرامة في زمن الانكسار. غيابه جرح لم يلتئم".

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