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لبنان

طه ناجي: غياب رشيد كرامي جرح لم يلتئم بعد 38 سنة

Lebanon 24
31-05-2025 | 09:41
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كتب النائب طه ناجي عبر منصة اكس : "‏بعد ٣٨ سنة على اغتيال الرئيس رشيد كرامي، لا تزال طرابلس ولبنان يفتقدان رجل دولة بصلابته ورؤيته. كان صوت عقل في زمن الجنون، ورمز كرامة في زمن الانكسار. غيابه جرح لم يلتئم".
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