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لبنان

رغم ارتفاع سعرها... طلب غير مسبوق على دمية في لبنان (صورة)

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 14:00
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انتشرت دمية "لابوبو" بشكل لافت في مختلف أنحاء العالم، واحتلت واجهات منصات التواصل الاجتماعي.

هذه الدمية، التي تمثل وحشاً غريب الأطوار، ابتكرها الفنان Kasing Lung  المولود في هونغ كونغ، وذاع صيتها عالمياً بعد التعاون مع متجر الألعاب الشهير "pop mart"، الموزع الأساسي لها.
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تضاعفت شعبيتها على تطبيق "تيك توك" بعدما ظهرت بحوزة نجمات عالميات مثل ريهانا ودوا ليبا، حيث باتت جزءاً من إطلالاتهن، ويحرصن على تعليقها على حقائبهن.

أما في العالم العربي، وتحديداً في لبنان، فقد اقتحمت "لابوبو" (Labubu) عالم الموضة بسرعة، وبات الإقبال عليها كبيراً رغم سعرها المرتفع.


بحسب ما أفاد به متجر محلي لـ"لبنان 24"، كانت الدمية تُباع سابقاً بأسعار تتراوح بين 13 و20 دولاراً، حسب المتجر. 


لكن اليوم، يصل سعرها في بعض المتاجر إلى 129 دولاراً، ورغم ذلك لا يزال الطلب عليها في ارتفاع، لدرجة أن البعض بدأ يعتمد نظام الطلب المسبق (Pre-order) للحاق بالترند قبل نفاد الكمية.


المصدر: "رصد" لبنان 24
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