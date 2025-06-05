تراجع غير مسبوق في عدد الأضاحي هذا العام

Advertisement

أعلن أمين سر نقابة القصّابين وتجار المواشي الحيّة، ، عن تراجع حاد في الإقبال على الأضاحي هذا العام، خصوصاً من قبل الجمعيات التي كانت تقدّم دعماً في هذا المجال، ولا سيما تلك من الخارج، إلى جانب انخفاض كبير في مساهمات الأفراد والمجموعات المحلية مقارنة بالسنوات الماضية.وأشار عيد في بيان، إلى أن "المعطيات المتوفرة تؤكد تراجع عدد الأضاحي هذا العام بشكل غير مسبوق"، معتبراً أن ذلك "مؤشر سلبي يستدعي التوقف عنده".وفي سياق متصل، حذّر من تحديات كبيرة تواجه قطاع اللحوم في ، موضحاً أن اللحوم لا تزال متوافرة في الأسواق، رغم انخفاض نسبة الاستيراد بنحو 60% مقارنة بالفترات السابقة.كما لفت إلى أن أسعار اللحوم المستوردة من وأوروبا، وخصوصاً الأوروبية، تشهد ارتفاعاً غير مسبوقاً نتيجة زيادة الطلب مقابل ضعف ، ما أدى إلى تراجع في المبيعات الإجمالية للحوم الحية في السوق .وختم عيد بتحذير من ارتفاع نسبة الملاحم التي تخلط بين اللحوم الطازجة والمبرّدة وتبيعها على أنها طازجة، سعياً لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.