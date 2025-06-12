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لبنان

الأوضاع الأمنية والتطورات في الجنوب بين عون وهيكل

Lebanon 24
12-06-2025 | 01:42
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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون قائد الجيش، العماد رودولف هيكل.
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واطلع رئيس الجمهورية خلال اللقاء على الأوضاع الأمنية في البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب اللبناني واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
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