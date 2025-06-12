الأوضاع الأمنية والتطورات في الجنوب بين عون وهيكل

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استقبل رئيس الجمهورية ، العماد .واطلع رئيس الجمهورية خلال اللقاء على الأوضاع الأمنية في البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب اللبناني واستمرار الاعتداءات .