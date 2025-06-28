ملف المراهنات المالية بالتفاصيل والقضاء ماض "الى النهاية"

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قال مصدر امني إن جهاز امن الدولة يطبق القانون دون سواه في ملف bet arabia اي لعبة المراهنات المالية في شتى الألعاب الرياضية ، بالإضافة الى العاب القمار online.واشار المصدر الى ان هذه الشركة تخطت حدود القانون ، وبدأت بفتح صالات للمقامرة في المناطق كافة. كما تحدث عن الأرباح الهائلة التي تجنيها هذه الشركة والتي تصل الى حوالي 11 مليون دولار شهرياً فيما حصة منها هي 18 في المئة ؜ فقط، فيما يذهب الباقي الى جيوب عدد من رجال الأعمال وحتى السياسيين.المصدر ختم بأن وضع يده على هذا الملف وسيسرع في حسمه لجهة تنفيذ القانون واعطاء كل ذي حق حقه وخاصةً .