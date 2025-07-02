توقيف مواطنين في بيروت والضاحية الجنوبية... بيان يكشف التهم الموجّهة إليهم

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كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار وإصابة أحد العسكريين، تعاطي المخدرات وترويجها، السرقة، فرض خوات وافتعال إشكالات.وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.