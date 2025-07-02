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لبنان
توقيف مواطنين في بيروت والضاحية الجنوبية... بيان يكشف التهم الموجّهة إليهم
Lebanon 24
02-07-2025
|
15:11
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أوقفت دورية من
مديرية المخابرات
في مدينة
بيروت
المواطنَين (م.ر.) و(م.غ.) المطلوب توقيفهما بجرائم مختلفة منها: تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح، الاتجار بالأسلحة الحربية، تعاطي المخدرات، إطلاق النار. وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.
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كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار وإصابة أحد العسكريين، تعاطي المخدرات وترويجها، السرقة، فرض خوات وافتعال إشكالات.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص.
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