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لبنان

توقيف مواطنين في بيروت والضاحية الجنوبية... بيان يكشف التهم الموجّهة إليهم

Lebanon 24
02-07-2025 | 15:11
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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت المواطنَين (م.ر.) و(م.غ.)  المطلوب توقيفهما بجرائم مختلفة منها: تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح، الاتجار بالأسلحة الحربية، تعاطي المخدرات، إطلاق النار. وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.
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كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار وإصابة أحد العسكريين، تعاطي المخدرات وترويجها، السرقة، فرض خوات وافتعال إشكالات.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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