في جولة تفقدية لبشري.. أبو حيدر يطلق خطة شراكة بين الاقتصاد والبلديات

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استُهلت الجولة من الديمان، حيث التقى الدكتور أبو حيدر بالبطريرك الكاردينال ، واضعاً إياه في صورة اللقاء المزمع عقده مع رؤساء البلديات والمؤسسات السياحية والتجارية. قام لوزارة الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد أبو حيدر، بزيارة إلى قضاء بشري، تلبيةً لدعوة بلديات ، إيلي مخلوف، في إطار مواكبة التحضيرات لانطلاق مهرجانات الأرز الدولية، وحرصاً على تنشيط العجلة الاقتصادية وتعزيز الحركة السياحية في المنطقة.استُهلت الجولة من الديمان، حيث التقى الدكتور أبو حيدر بالبطريرك الكاردينال ، واضعاً إياه في صورة اللقاء المزمع عقده مع رؤساء البلديات والمؤسسات السياحية والتجارية.

كما شملت الجولة زيارة إلى بيت القديس شربل في بقاعكفرا، حيث كان في استقبال الوفد رئيس الدير، وأكد أبو حيدر خلال الزيارة على الأهمية الروحية والثقافية للمنطقة، التي باتت مقصداً رئيسياً للسياحة الدينية من مختلف المناطق والطوائف.



وفي مركز اتحاد البلديات، عُقد لقاء موسّع بحضور رئيسة مصلحة الاقتصاد في ، لما علم الدين، وعدد من رؤساء البلديات وأصحاب المؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم ومنتجعات.

استعرض الحاضرون أبرز التحديات التي تواجه القطاعين الاقتصادي والسياحي، فيما أكد الدكتور أبو حيدر على الوزارة بما يلي: ضمان الشفافية في عرض الأسعار والتزام المؤسسات التجارية بالقوانين حمايةً للمستهلك ودعماً للمؤسسات الجدية، تمديد الموسم السياحي الصيفي لتعزيز فرص العمل وزيادة العائدات الاقتصادية، تعزيز الرقابة المشتركة مع البلديات، لا سيما في قطاع المولدات الكهربائية، لضبط الأسعار والرسوم بشكل منصف.



وخلال الاجتماع، تلقى أبو حيدر اتصالاً من النائبة ستريدا ، التي رحبت به في المنطقة وأكدت أهمية التعاون الوثيق بين الوزارة والسلطات المحلية، بما يدعم الحركة السياحية ويضمن ديمومتها.



وأشار أبو حيدر إلى أن الوزارة وضعت في تصرف البلديات والمواطنين تطبيق "MOET Digital Services"، الذي يتيح تقديم الشكاوى وتتبعها إلكترونياً، ما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة، خصوصاً خلال الفعاليات الكبرى والمهرجانات الصيفية.

وأوضح أن العمل جارٍ على توحيد معايير الرقابة لتشمل مختلف القطاعات، من المحروقات إلى المولدات والمطاعم، في إطار شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.



في ختام اللقاء، لفت أبو حيدر إلى أهمية التنسيق مع وزارة التربية لبحث إمكانية تمديد العطلة الصيفية، خصوصاً في ظل اعتماد عدد كبير من الطلاب على العمل الموسمي في المؤسسات السياحية لتأمين دخلهم وأقساطهم الجامعية. وأشار إلى أن شهر أيلول يشكل امتداداً حيوياً للموسم السياحي، مع استمرار تدفق المغتربين ونشاط السياحة الداخلية.



، أعرب إيلي مخلوف عن ارتياحه لنتائج الزيارة، مشيداً بالجدية التي أظهرها أبو حيدر في الاستماع والتجاوب مع مطالب أبناء المنطقة.

وأكد على أهمية الاستمرار في التعاون مع في ملفات أساسية، أبرزها: تصديق لوائح الأسعار من قبل وزارة السياحة، سلامة الغذاء، وتنظيم تسعيرة المولدات والرسوم البلدية.



وختم مخلوف قائلاً: "نثمّن مقترح إطالة الموسم السياحي لما له من أثر اقتصادي واجتماعي بالغ على أهلنا ومؤسساتنا، ونؤكد أن هذه الزيارة تشكل خطوة مهمة على طريق التعاون المستدام بين البلديات والوزارة".