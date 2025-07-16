28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون الى البحرين والجزائر: مطالب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
16-07-2025
|
22:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعهد الرئيس جوزف عون بعرض مطالب موظفي الادارة العامة على جلسة
مجلس الوزراء
اليوم، مطالباً العاملين في القطاع العام العمل على إنجاح الموسم السياحي لانعاش الاقتصاد، واعتبر أن إعادة دراسة شاملة لرواتب القطاع العام حق للموظفين.
Advertisement
وجاء هذا الموقف، بعد لقاء رئيس الجمهورية مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة وليد جعجع الذي سبقه إلى
القصر
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.
وعلى الأثر، أعلن جعجع عن تعليق اضراب موظفي الادارة العامة حتى اشعار آخر لمبادلة «الرئيس ايجابيته».
وعشية جلسة لمجلس الوزراء اليوم صدر عن
رئيس حزب
«القوات اللبنانية»
سمير جعجع
، البيان التالي: انطلاقا من الطعن الذي قدمته «القوات اللبنانية» في قرار فرض ضريبة إضافية على المحروقات، والذي كانت الحكومة قد أقرته بتاريخ 19 أيار 2025، أصدر مجلس شورى الدولة اليوم قرارا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض تلك الضريبة على المحروقات. إننا إذ نثمِّن قرار مجلس شورى الدولة، ندعو الحكومة إلى التزامه من دون أي إبطاء.
الى ذلك ،يستأنف
الرئيس عون
جولاته العربية بزيارة الى مملكة البحرين يومي 22 و23 الشهر الحالي، تليها زيارة الى الجزائر يومي 29 و30
تموز
ولم يتحدد برنامج زيارة الجزائر بشكل نهائي بعد.
وأكّد عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي القطاع العام، إبراهيم نحّال، لـ "نداء الوطن"، أنّ "الرئيس عون أبدى تفهّمًا كاملاً للمطالب، ووعد بتشكيل لجنة مشتركة بشكلٍ سريع لمتابعة هذه
القضايا
ووضعها على المسار الصحيح".
ولفت نحّال إلى أنّ "الرابطة قدّمت خلال اللقاء ورقة مطلبيّة مفصّلة، شملت البنود الرئيسية التي تطالب بمتابعتها، وقد لاقت هذه الورقة تفاعلًا إيجابيًا من قبل الرئيس عون، الذي أكّد نيّته طرح المطالب على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، بالإضافة إلى متابعته الشخصية لها مع رئيس الحكومة من خلال اللجنة المزمع تشكيلها، وبناءً على هذا المناخ الإيجابي، أعلنت الرابطة تعليق الإضراب كبادرة حسن نيّة، على أن تبقى اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة لمراقبة تنفيذ الالتزامات المقطوعة".
وأمل نحال أنْ "تكون هذه الخطوة بمثابة إنطلاقة جديّة لإعادة وضع هذا القطاع على السكة الصحيحة، وتعزيز دوره الإصلاحي، بما يضمن فاعليّته واستمراريته، وتطويره نحو إدارة عامة حديثة تواكب التحديات وتلبّي طموحات العاملين فيها".
يتابع: "نكرّر مطالبنا للدولة والسلطة، أننا بحاجة لضم كل الزيادات والمساعدات تحت كافة التسميات إلى صلب الراتب وتصحيح الرواتب والأجور كي تعود كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، وإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وفقًا لمؤشر الغلاء والتضخم، واعتماد سلمًا متحركًا للأجور. وحاليًا بعد ارتفاع أسعار المحروقات نطالب بتعديل بدل النقل الذي ما زال 450 ألف ل.ل. ولم يعد يتماشى مع غلاء البنزين، ونطالب أيضًا بدعم المستشفى الحكومي والتعليم الرسمي كالجامعة
اللبنانية
، ودعم
القضاء
اللبناني، ودعم وتفعيل الهيئات الرقابية من ديوان المحاسبة إلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وكل الأجهزة الرقابية كي تتمكن من تطوير الإدارة ومكافحة الفساد، كما نحتاج إلى ملء الشغور في الإدارات العامة بعد أن وصل إلى نسبة 75 في المئة وأكثر خاصة مع هجرة كفاءات كبيرة من الإدارة".
مواضيع ذات صلة
جلسة مناقشة نيابية نارية غداً محورها سلاح "الحزب"وعون الى البحرين والجزائر
Lebanon 24
جلسة مناقشة نيابية نارية غداً محورها سلاح "الحزب"وعون الى البحرين والجزائر
17/07/2025 09:35:56
17/07/2025 09:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
صوامع المرفأ على طاولة الوزير بساط: توصية قريبة إلى مجلس الوزراء
Lebanon 24
صوامع المرفأ على طاولة الوزير بساط: توصية قريبة إلى مجلس الوزراء
17/07/2025 09:35:56
17/07/2025 09:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: نطالب بأن يكون ملف التفاوض مع الولايات المتحدة على طاولة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب
Lebanon 24
مخزومي: نطالب بأن يكون ملف التفاوض مع الولايات المتحدة على طاولة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب
17/07/2025 09:35:56
17/07/2025 09:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شؤون متقاعدي الجامعة اللبنانية ومطالب متقاعدي القطاع العام محور لقاءات النائب جنبلاط
Lebanon 24
شؤون متقاعدي الجامعة اللبنانية ومطالب متقاعدي القطاع العام محور لقاءات النائب جنبلاط
17/07/2025 09:35:56
17/07/2025 09:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اطلاق المرحلة الأولى من استراتيجية مكافحة داء الكلب.. بلديات تستجيب وأخرى تتريث
Lebanon 24
اطلاق المرحلة الأولى من استراتيجية مكافحة داء الكلب.. بلديات تستجيب وأخرى تتريث
02:30 | 2025-07-17
17/07/2025 02:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تجديد ثقة النواب بالحكومة لا تعني استعادة ثقة الناس بها
Lebanon 24
تجديد ثقة النواب بالحكومة لا تعني استعادة ثقة الناس بها
02:00 | 2025-07-17
17/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حمادة: تدخل العدوّ في سوريا من أجل مصالحه
Lebanon 24
حمادة: تدخل العدوّ في سوريا من أجل مصالحه
02:20 | 2025-07-17
17/07/2025 02:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بيروت: "مشكلة في المرآب"
Lebanon 24
مطار بيروت: "مشكلة في المرآب"
02:15 | 2025-07-17
17/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر اليوم.. الجيش الاسرائيلي يفجر منزلاً في حولا
Lebanon 24
فجر اليوم.. الجيش الاسرائيلي يفجر منزلاً في حولا
02:01 | 2025-07-17
17/07/2025 02:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
Lebanon 24
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
15:03 | 2025-07-16
16/07/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
14:43 | 2025-07-16
16/07/2025 02:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
14:14 | 2025-07-16
16/07/2025 02:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
05:28 | 2025-07-16
16/07/2025 05:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات المعركة في السويداء
Lebanon 24
سيناريوهات المعركة في السويداء
10:30 | 2025-07-16
16/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-07-17
اطلاق المرحلة الأولى من استراتيجية مكافحة داء الكلب.. بلديات تستجيب وأخرى تتريث
02:00 | 2025-07-17
تجديد ثقة النواب بالحكومة لا تعني استعادة ثقة الناس بها
02:20 | 2025-07-17
حمادة: تدخل العدوّ في سوريا من أجل مصالحه
02:15 | 2025-07-17
مطار بيروت: "مشكلة في المرآب"
02:01 | 2025-07-17
فجر اليوم.. الجيش الاسرائيلي يفجر منزلاً في حولا
01:45 | 2025-07-17
التباين كبير درزياً
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
17/07/2025 09:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
17/07/2025 09:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
17/07/2025 09:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24