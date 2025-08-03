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لبنان

توتّر كبير... إطلاق نار كثيف وإصابة 5 أشخاص في ببنين

Lebanon 24
03-08-2025 | 08:26
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وقع إشكال بين عائلتين في بلدة ببنين العكارية، تطوّر إلى إطلاق نار كثيف.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب 5 أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر سنتين في الإشكال، بينما هناك جريحان في حالة حرجة.
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وقد أدى الرصاص العشوائي إلى حالة توتّر وخوف في صفوف الأهالي، بينما توقّفت حركة السير داخل البلدة.
 
 
وعلى الفور، تدخل الجيش وعمل على إعادة الهدوء إلى البلدة.
 
 
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