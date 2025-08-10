المجلس العام الماروني ينعى شهداء الجيش: تحديات خطيرة تواجه المؤسسة العسكرية

Advertisement

إستنكر برئاسة المهندس ميشال متّى، الحادث الأليم الذي أدى إلى استشهاد ستة من عناصر الجيش، وسقوط عدد من الجرحى، أثناء "قيامهم بواجبهم الوطني في الكشف على مخزن للأسلحة والعمل على تفكيك محتوياته في الجنوب، حيث وقع إنفجار داخله".وقال في بيان: "إنّ ما جرى، في توقيته ومكانه، يعيد التأكيد على حجم التحديات الخطيرة التي تواجه ، بصفتها الجهة الوحيدة التي تتحمّل عبء الحفاظ على الأمن والإستقرار، في ظل واقعٍ أمني بالغ الحساسية والدقة".وإذ تقدّم بأحرّ التعازي من ، وعلى رأسها العماد ، ومن عائلات الأبطال، تمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأكد دعمه الثابت للجيش، "الحصن الأخير للبنان، وصمّام أمانه. للشهداء، والكرامة للجيش، والسلام للبنان".