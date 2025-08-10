31
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مطر: تعاطي حزب الله مع الحكومة مرفوض
Lebanon 24
10-08-2025
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب ايهاب مطر على منصة "أكس": "تعاطي
حزب الله
مع الحكومة بهذا الشكل مرفوض... وهو يعلم أن علة وجود سلاحه انتفت".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: على "حزب الله" أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع قرار الحكومة
Lebanon 24
الجميّل: على "حزب الله" أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع قرار الحكومة
10/08/2025 15:31:07
10/08/2025 15:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رفض حكومي لخطاب قاسم والأنظار مشدودة إلى تعاطي بري مع المرحلة الجديدة
Lebanon 24
رفض حكومي لخطاب قاسم والأنظار مشدودة إلى تعاطي بري مع المرحلة الجديدة
10/08/2025 15:31:07
10/08/2025 15:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي: تعاطي السلطة السورية الجديدة مع لبنان "لا يليق بالبروتوكول الديبلوماسي"
Lebanon 24
الخولي: تعاطي السلطة السورية الجديدة مع لبنان "لا يليق بالبروتوكول الديبلوماسي"
10/08/2025 15:31:07
10/08/2025 15:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: حزب الله أبلغ لبنان الرسمي أن لديه طريقته الخاصة للتعاطي مع ورقة برّاك
Lebanon 24
الحدث: حزب الله أبلغ لبنان الرسمي أن لديه طريقته الخاصة للتعاطي مع ورقة برّاك
10/08/2025 15:31:07
10/08/2025 15:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
منشور لإرسلان عن السويداء... إليكم ما قاله
Lebanon 24
منشور لإرسلان عن السويداء... إليكم ما قاله
08:17 | 2025-08-10
10/08/2025 08:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الصحة" عن "غارة ميفدون"
Lebanon 24
بيان من "الصحة" عن "غارة ميفدون"
08:14 | 2025-08-10
10/08/2025 08:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: لعدم زج الجيش في مواجهة الشعب
Lebanon 24
المقداد: لعدم زج الجيش في مواجهة الشعب
08:09 | 2025-08-10
10/08/2025 08:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كمين نوعيّ في زوق مكايل... "المخابرات" تضبط عصابة محترفة
Lebanon 24
كمين نوعيّ في زوق مكايل... "المخابرات" تضبط عصابة محترفة
08:06 | 2025-08-10
10/08/2025 08:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة... العثور على جثة شاب داخل متحف الآثار!
Lebanon 24
في هذه المنطقة... العثور على جثة شاب داخل متحف الآثار!
08:02 | 2025-08-10
10/08/2025 08:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
03:20 | 2025-08-10
10/08/2025 03:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:17 | 2025-08-10
منشور لإرسلان عن السويداء... إليكم ما قاله
08:14 | 2025-08-10
بيان من "الصحة" عن "غارة ميفدون"
08:09 | 2025-08-10
المقداد: لعدم زج الجيش في مواجهة الشعب
08:06 | 2025-08-10
كمين نوعيّ في زوق مكايل... "المخابرات" تضبط عصابة محترفة
08:02 | 2025-08-10
في هذه المنطقة... العثور على جثة شاب داخل متحف الآثار!
08:00 | 2025-08-10
من سايكس-بيكو إلى ترامب-نتنياهو: تقسيم المقسّم في مشروع الشرق الأوسط الجديد
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 15:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 15:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 15:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24