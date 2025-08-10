Advertisement

لبنان

مطر: تعاطي حزب الله مع الحكومة مرفوض

Lebanon 24
10-08-2025 | 04:21
كتب النائب ايهاب مطر على منصة "أكس": "تعاطي حزب الله مع الحكومة بهذا الشكل مرفوض... وهو يعلم أن علة وجود سلاحه انتفت".
