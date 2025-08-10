Advertisement

لبنان

بيان من "الصحة" عن "غارة ميفدون"

Lebanon 24
10-08-2025 | 08:14
أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيانا، أعلن فيه أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة ميفدون قضاء النبطية أدت إلى إصابة شخص من الجنسية السورية بجروح طفيفة".
