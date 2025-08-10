31
هاشم: للاقلاع عن لغة التحريض التي يريدها البعض
Lebanon 24
10-08-2025
|
09:08
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير"
النائب قاسم هاشم
، بعد جولة ولقاءات في قرى العرقوب، ان "التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها وطننا تتطلب تضامنا وطنيا لطالما حافظ عليه اللبنانيون لمواجهة الاخطار وليبقى
لبنان
وطن والسيادة والكرامة الوطنية والتي لا يمكن ان تمنح بالاملاءات الخارجية انما بوحدة الموقف الداخلي والتمسك بعوامل القوة التي تضع حدا لاطماع الخارج ومشاريعه خدمة لمصالح
الكيان الإسرائيلي
وهذا لم يعد سرا بعد الاشارات التي أعلنها الموفدون خلال زياراتهم وقبلها وبعدها".
وتابع: "أمام الواقع الراهن فان المطلوب منا في مناطقنا وعلى مساحة الوطن الاقلاع عن لغة التحريض والاثارة التي يريدها البعض مادة للاستثمار السياسي والكسب الشعبي، لأن ضررها يطال الوطن بتركيبته ووجوده اذا استمر الرهان على السياسات الخاطئة التي يفرضها اصحاب الغايات الخبيثة تجاه وطننا".
أضاف: "اليوم نلتقي في هذه المنطقة،
حاصبيا
ومرجعيون والعرقوب، لنؤكد للبنانيين انه اذا اردتم تحصين الوحدة الداخلية فيجب ان تحتذوا بطبيعة العلاقة بين مكونات هذه الارض وكيف نصون الوطن من خلال منطق العيش الواحد الذي يحيى به الجميع. ولأن القرى والبلدات تعرضت وما زالت للعدوان والاحتلال، فإن مسؤولية الحكومة والادارات الرسمية الالتفات الى الاحتياجات الحياتية والبنى التحتية لدعم صمود الناس كعامل اساسي لافشال المشروع
الإسرائيلي
بتفريغ الارض من اهلها".
ختم: "ولان كل ذلك مسألة ضرورية فإن ما يحصل اليوم من قرارات واجراءات كانت تتطلب التعاطي معها من زاوية المصلحة الجامعة لا وفق متطلبات الخارج ايا كانت اهدافه لانها تبقى جاهزة لتغليب مصلحة العدو، وما علينا الا ان نفتش عن الاولويات الوطنية لنضغط على الحرصاء علينا بالشكل ان يضعوا حدا للعدوان الدائم بكل اشكاله وتفاصيله".
