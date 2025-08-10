هاشم: للاقلاع عن لغة التحريض التي يريدها البعض

Advertisement

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" ، بعد جولة ولقاءات في قرى العرقوب، ان "التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها وطننا تتطلب تضامنا وطنيا لطالما حافظ عليه اللبنانيون لمواجهة الاخطار وليبقى وطن والسيادة والكرامة الوطنية والتي لا يمكن ان تمنح بالاملاءات الخارجية انما بوحدة الموقف الداخلي والتمسك بعوامل القوة التي تضع حدا لاطماع الخارج ومشاريعه خدمة لمصالح وهذا لم يعد سرا بعد الاشارات التي أعلنها الموفدون خلال زياراتهم وقبلها وبعدها".وتابع: "أمام الواقع الراهن فان المطلوب منا في مناطقنا وعلى مساحة الوطن الاقلاع عن لغة التحريض والاثارة التي يريدها البعض مادة للاستثمار السياسي والكسب الشعبي، لأن ضررها يطال الوطن بتركيبته ووجوده اذا استمر الرهان على السياسات الخاطئة التي يفرضها اصحاب الغايات الخبيثة تجاه وطننا".أضاف: "اليوم نلتقي في هذه المنطقة، ومرجعيون والعرقوب، لنؤكد للبنانيين انه اذا اردتم تحصين الوحدة الداخلية فيجب ان تحتذوا بطبيعة العلاقة بين مكونات هذه الارض وكيف نصون الوطن من خلال منطق العيش الواحد الذي يحيى به الجميع. ولأن القرى والبلدات تعرضت وما زالت للعدوان والاحتلال، فإن مسؤولية الحكومة والادارات الرسمية الالتفات الى الاحتياجات الحياتية والبنى التحتية لدعم صمود الناس كعامل اساسي لافشال المشروع بتفريغ الارض من اهلها".