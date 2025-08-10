Advertisement

لبنان

هاشم: للاقلاع عن لغة التحريض التي يريدها البعض

Lebanon 24
10-08-2025 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1403090-638904411623349442.png
Doc-P-1403090-638904411623349442.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، بعد جولة ولقاءات في قرى العرقوب، ان "التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها وطننا تتطلب تضامنا وطنيا لطالما حافظ عليه اللبنانيون لمواجهة الاخطار وليبقى لبنان وطن والسيادة والكرامة الوطنية والتي لا يمكن ان تمنح بالاملاءات الخارجية انما بوحدة الموقف الداخلي والتمسك بعوامل القوة التي تضع حدا لاطماع الخارج ومشاريعه خدمة لمصالح الكيان الإسرائيلي وهذا لم يعد سرا بعد الاشارات التي أعلنها الموفدون خلال زياراتهم وقبلها وبعدها".
Advertisement



وتابع: "أمام الواقع الراهن فان المطلوب منا في مناطقنا وعلى مساحة الوطن الاقلاع عن لغة التحريض والاثارة التي يريدها البعض مادة للاستثمار السياسي والكسب الشعبي، لأن ضررها يطال الوطن بتركيبته ووجوده اذا استمر الرهان على السياسات الخاطئة التي يفرضها اصحاب الغايات الخبيثة تجاه وطننا".



أضاف: "اليوم نلتقي في هذه المنطقة، حاصبيا ومرجعيون والعرقوب، لنؤكد للبنانيين انه اذا اردتم تحصين الوحدة الداخلية فيجب ان تحتذوا بطبيعة العلاقة بين مكونات هذه الارض وكيف نصون الوطن من خلال منطق العيش الواحد الذي يحيى به الجميع. ولأن القرى والبلدات تعرضت وما زالت للعدوان والاحتلال، فإن مسؤولية الحكومة والادارات الرسمية الالتفات الى الاحتياجات الحياتية والبنى التحتية لدعم صمود الناس كعامل اساسي لافشال المشروع الإسرائيلي بتفريغ الارض من اهلها".


ختم: "ولان كل ذلك مسألة ضرورية فإن ما يحصل اليوم من قرارات واجراءات كانت تتطلب التعاطي معها من زاوية المصلحة الجامعة لا وفق متطلبات الخارج ايا كانت اهدافه لانها تبقى جاهزة لتغليب مصلحة العدو، وما علينا الا ان نفتش عن الاولويات الوطنية لنضغط على الحرصاء علينا بالشكل ان يضعوا حدا للعدوان الدائم بكل اشكاله وتفاصيله".
مواضيع ذات صلة
هاشم: للابتعاد عن لغة الاثارة والتحريض
lebanon 24
10/08/2025 18:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: علينا كلبنانيين الالتفات إلى عوامل القوة التي نملكها لتحصين الوطن
lebanon 24
10/08/2025 18:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: البعض لا يريد أن يرى التدخل الأميركي في لبنان
lebanon 24
10/08/2025 18:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: كلام براك عن مزارع شبعا لا قيمة له
lebanon 24
10/08/2025 18:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:27 | 2025-08-10
11:19 | 2025-08-10
11:16 | 2025-08-10
11:11 | 2025-08-10
11:06 | 2025-08-10
10:48 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24