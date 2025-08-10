29
لبنان
في طرابلس.. اطلق النار عليه ولاذ بالفرار
Lebanon 24
10-08-2025
|
13:02
اقدم مجهول على متن دراجة نارية بإطلاق النار على المدعو "ب.ع" في محلة كرم القلة في
طرابلس
اثناء تواجده على احدى محطات الوقود دون اصابته، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
وأشارت المعلومات الى ان مطلق النار لاذ بالفرار، فيما لم تعرف الاسباب.
