تفجير إسرائيلي في حي الوزاني بكفركلا… والجيش يتحرّك

نفذت قوات العدو فجر اليوم تفجيرًا في الحي الجنوبي من بلدة كفركلا – حي الوزاني، ولا تزال طبيعة الانفجار غير معروفة حتى الآن، في انتظار وصول فريق الهندسة التابع للجيش لفحص الموقع. (الوكالة الوطنية)

Advertisement