Advertisement

لبنان

تفجير إسرائيلي في حي الوزاني بكفركلا… والجيش يتحرّك

Lebanon 24
11-08-2025 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1403333-638905078244297981.webp
Doc-P-1403333-638905078244297981.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرًا في الحي الجنوبي من بلدة كفركلا – حي الوزاني، ولا تزال طبيعة الانفجار غير معروفة حتى الآن، في انتظار وصول فريق الهندسة التابع للجيش لفحص الموقع. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": بدأ فريق من الصليب الأحمر الدولي بالتنسيق مع الجيش بورشة ترميم لمحطة مياه الوزاني التي فجرها العدو الإسرائيلي خلال العدوان الأخير
lebanon 24
11/08/2025 13:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الوزاني في جنوب لبنان
lebanon 24
11/08/2025 13:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ ألقى قنابل مضيئة فوق الوزاني
lebanon 24
11/08/2025 13:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": جنود العدو الإسرائيلي في بلدة الغجر أطلقوا الرصاص بإتجاه اطراف بلدة الوزاني
lebanon 24
11/08/2025 13:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:09 | 2025-08-11
06:05 | 2025-08-11
06:04 | 2025-08-11
06:00 | 2025-08-11
05:56 | 2025-08-11
05:55 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24