لبنان

طرابلس.. ندوة عن آفة المخدرات ودور الأسرة والإعلام

Lebanon 24
11-08-2025 | 09:12
Doc-P-1403429-638905256403401961.jpg
Doc-P-1403429-638905256403401961.jpg photos 0
أقام "التجمع الاجتماعي الثقافي" برعاية "الرابطة الثقافية" وبالتعاون مع "الأكاديمية الديبلوماسية الدولية" و"أكاديمية الأمين الدولية للتنمية البشرية والتطوير" ندوة بعنوان "آفة المخدرات وتأثيرها على المجتمع" في مقر الرابطة بطرابلس.
استُهلت بالنشيد الوطني، ثم ألقى عدنان عرابي كلمة باسم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شكر فيها رئيس التجمع وسام عجم، وأثنى على "الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات"، متمنياً التوفيق للقائمين.

تحدث الدكتور عمر حلوة، رئيس "الأكاديمية الاستراتيجية"، عن تعريف المخدرات وتجارب علاج المدمنين وإعادة اندماجهم. وتناولت عضو مجلس بلدية طرابلس السابق ليلى شحود دور الإعلام في مقاربة الآفة، فيما عرض رئيس "أكاديمية الأمين" الدكتور الشيخ أحمد الأمين دور الأهل والدين والمدرسة في التنشئة والرقابة. واختتمت الندوة بالتقاط الصور التذكارية.
