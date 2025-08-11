طرابلس.. ندوة عن آفة المخدرات ودور الأسرة والإعلام

أقام "التجمع الاجتماعي الثقافي" برعاية " " وبالتعاون مع "الأكاديمية الديبلوماسية الدولية" و" الأمين الدولية للتنمية البشرية والتطوير" ندوة بعنوان "آفة المخدرات وتأثيرها على المجتمع" في بطرابلس.

استُهلت بالنشيد الوطني، ثم ألقى عدنان عرابي كلمة باسم رئيس الجمهورية شكر فيها رئيس التجمع وسام عجم، وأثنى على "الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات"، متمنياً التوفيق للقائمين.



تحدث الدكتور عمر حلوة، رئيس "الأكاديمية الاستراتيجية"، عن تعريف المخدرات وتجارب علاج المدمنين وإعادة اندماجهم. وتناولت عضو السابق ليلى شحود دور الإعلام في مقاربة الآفة، فيما عرض رئيس "أكاديمية الأمين" الدكتور الأمين دور الأهل والدين والمدرسة في التنشئة والرقابة. واختتمت الندوة بالتقاط الصور التذكارية.