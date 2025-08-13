قبلان عن إعلان نتنياهو تنفيذه خرائط مشروع إسرائيل الكبرى: إننا في قلب أزمة وجود

شجب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، "إعلان تنفيذه خرائط مشروع الكبرى، في سياق إصراره على قتال الجبهات الموصل لهذا الحلم الإرهابي الأخطر"، وقال: "هذا يعني أننا في قلب أزمة وجود كبرى تطاول نصف بلاد العرب، بل وتضرب عمق بلادنا العربية الإستراتيجي، وتؤكد المؤكد منذ العام 1948، على أن ما يجري في والضفة وجنوب وغيرها".

وتابع: "الأمر هذا دليلٌ مُطلق على وحشية هذا الكائن الصهيوني الأميركي الذي يعتاش على ابتلاع بلاد العرب بالقوة والإحتلال، والعين على أنظمة التطبيع وحكام الطاعة الأميركية للخروج من أسوأ كابوس سيادي".



أضاف البيان: "هنا بالذات نجد أن حكومة وسلطاته التنفيذية معنية بالجواب الممنوع والموقف المقموع وسط شلل سيادي وفضيحة وطنية لا سابق لها على الإطلاق، علّ حكومة تفهم ما قاله رئيس هيئة الأركان إيال زامير اليوم فوق أرض لبنان المحتلة، ومن دون خشية من حكومة هذا البلد المنهزمة والتي لا تعرف لغة العنتريات إلا اتجاه شعبها، فقط لأنّ بعض من بهذا البلد يقمع من القيام بأكبر وظائفه السيادية، ولا حل في وجه هذا الطغيان الصهيوني إلا الممانعة السيادية وإسقاط الجوقة الحكومية المستسلمة فضلاً عن تأكيد الخيار الإستراتيجي جيش شعب مقاومة كأساس سيادي ووجودي لهذا البلد بعيداً من الإستسلام الحكومي الذي يهدد أصل وجود لبنان".