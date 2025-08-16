Advertisement

لبنان

غادرت منزلها في مجدليا ولم تعد... القاصر شيماء مفقودة (صورة)

Lebanon 24
16-08-2025 | 06:05
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: شيماء راتب اليخني (من مواليد العام 2009، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها في بلدة مجدليا قضاء زغرتا إلى جهة مجهولة، بتاريخ 14-8-2025، ولم تعد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 660015-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".




 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24