غادرت منزلها في مجدليا ولم تعد... القاصر شيماء مفقودة (صورة)

صدر عن ـ العامة البلاغ التالي: " لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة المختص، صورة القاصر المفقودة: شيماء راتب اليخني (من مواليد العام 2009، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها في بلدة قضاء إلى جهة مجهولة، بتاريخ 14-8-2025، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر زغرتا في وحدة على الرقم: 660015-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".