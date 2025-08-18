قائد الجيش عرض الاوضاع مع برّاك وأورتاغوس

استقبل العماد في مكتبه في اليرزة، المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك، بحضور نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى والسفيرة الأميركية مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في والمنطقة.

