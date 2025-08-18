Advertisement

لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع برّاك وأورتاغوس

Lebanon 24
18-08-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1406085-638911248980179687.png
Doc-P-1406085-638911248980179687.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك، بحضور نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والسفيرة الأميركية ليزا جونسون مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش عرض الاوضاع مع مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة
lebanon 24
18/08/2025 16:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض الاوضاع مع السفير البنغالي
lebanon 24
18/08/2025 16:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض مع نظيره الإيطالي الأوضاع في لبنان والمنطقة
lebanon 24
18/08/2025 16:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول برّاك وأورتاغوس الى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
18/08/2025 16:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2025-08-18
08:55 | 2025-08-18
08:40 | 2025-08-18
08:37 | 2025-08-18
08:11 | 2025-08-18
08:08 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24