لبنان

كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 03:52
أفادت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها نفذت 102 مهمة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:
اخماد حرائق:74: أعشاب:31، أحراج: 3، أشجار مثمرة: 3، أعشاب وأشجار: 10،  منازل: 1، سيارات: 2، مؤسسات:3، كهرباء: 4، نفايات: 16، بؤرة لجمع الخرضوات: 1

انقاذ: 1

اسعاف:17: حالات طارئة: 7، حوادث سير: 3، نقل مرضى: 5، نقل جثث: 2

-خدمات عامة: 9

سلامة عامة: 1
