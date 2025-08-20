كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

Advertisement

أفادت ان عناصرها نفذت 102 مهمة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:اخماد حرائق:74: أعشاب:31، أحراج: 3، أشجار مثمرة: 3، أعشاب وأشجار: 10، منازل: 1، سيارات: 2، مؤسسات:3، كهرباء: 4، نفايات: 16، بؤرة لجمع الخرضوات: 1انقاذ: 1اسعاف:17: حالات طارئة: 7، حوادث سير: 3، نقل مرضى: 5، نقل جثث: 2-خدمات عامة: 9سلامة عامة: 1