عبد الله: لا سيادة للدولة قبل تسليم السلاح الفلسطيني

اعتبر النائب أنه "لا يمكن اتخاذ القرار في الحكومة ببسط سيادة كامل الأراضي وسحب السلاح من دون البدء بتسليم السلاح الفلسطيني"، مشيرا الى أنه "لم يعد مقبولا أن يبقى أي سلاح متفلت خارج ".واوضح أن "خطة الجيش لا تحتاج الى موافقة أو قانون من المجلس النيابي لأن المجلس أعطى ثقته للحكومة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن بند سحب السلاح".وبالنسبة الى الجواب المنتظر من الجانب ، تمنّى أن "تبدأ الجهات الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار بالضغط على اسرائيل لالتزام وقف اعتداءاتها وخروقها في الأراضي اللبنانية والانسحاب من النقاط المحتلة وتسليم الأسرى، وخصوصا أن التزم ما هو عليه والكرة اليوم في ملعب اسرائيل ورعاة الاتفاق". (الوكالة الوطنية)