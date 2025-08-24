قرار حازم.. ماذا نقل "حزب الله" لرئيس الجمهورية؟

نقلت "الجديد" عن مصادر دبلوماسية قولها أنّ الرد سيأتي بالموافقة على جزء من الورقة ولكن مع تسجيل ملاحظات وشروط اضافية عليها.

Advertisement

وأشارت مصادر مقربة من الحزب للقناة أنّ "الحزب ينتظر الجواب الاسرائيلي لاسيما وانه نقل للحزب عن لسان ان الرفض الاسرائيلي للورقة سيضع في حل من التزامه بالورقة الاميركية الملبننة".

وقال زوار نقلاً عن الرئيس عون "أن لبنان قام بما عليه والطابة الآن في الملعب الاسرائيلي على تحديداً مسؤولية الضغط لتنفذ اسرائيل الانسحاب ووقف ".

بالتوازي، اشارت المعلومات إلى أنّ النائب محمد رعد قال لمستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال أن الحزب لن يُسلم ولا رصاصة إذا كان أسلوب التعامل معه بالطريقة التي أقرت فيها قرارات الحكومة.

وحسب المصادر، فإنّ محاولات بعبدا باصلاح العلاقة مع الحزب لم تنجح بشكل كامل بانتظار ترجيح الرفض الاسرائيلي للورقة ما ينعكس ايجاباً على الداخل.