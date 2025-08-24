Advertisement

لبنان

قرار حازم.. ماذا نقل "حزب الله" لرئيس الجمهورية؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1408486-638916655822057365.png
Doc-P-1408486-638916655822057365.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت "الجديد" عن مصادر دبلوماسية قولها أنّ الرد سيأتي بالموافقة الإسرائيلية على جزء من الورقة ولكن مع تسجيل ملاحظات وشروط اضافية عليها.
Advertisement
وأشارت مصادر مقربة من الحزب للقناة أنّ "الحزب ينتظر الجواب الاسرائيلي لاسيما وانه نقل للحزب عن لسان الرئيس عون ان الرفض الاسرائيلي للورقة سيضع لبنان في حل من التزامه بالورقة الاميركية الملبننة".
وقال زوار بعبدا نقلاً عن الرئيس عون "أن لبنان قام بما عليه والطابة الآن في الملعب الاسرائيلي على الأميركيين تحديداً مسؤولية الضغط لتنفذ اسرائيل الانسحاب ووقف الغارات".
 
بالتوازي، اشارت المعلومات إلى أنّ النائب محمد رعد قال لمستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال أن الحزب لن يُسلم ولا رصاصة إذا كان أسلوب التعامل معه بالطريقة التي أقرت فيها قرارات الحكومة.
 
وحسب المصادر، فإنّ محاولات بعبدا باصلاح العلاقة مع الحزب لم تنجح بشكل كامل بانتظار ترجيح الرفض الاسرائيلي للورقة ما ينعكس ايجاباً على الداخل.
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" لا يريد الاصطدام بالجيش ويتحضّر لمواجهة "قرار نزع السلاح"
lebanon 24
25/08/2025 00:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
lebanon 24
25/08/2025 00:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لم تسبق قرارَ حصر السلاح اتصالاتٌ بـ "حزب الله"؟
lebanon 24
25/08/2025 00:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للعربية: قرار الدولة حصر سلاح حزب الله تاريخي
lebanon 24
25/08/2025 00:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24