لبنان

غياب لافت لاورتاغوس في كليمنصو

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:13
استقبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفدا أميركيا على رأسه السفير توم براك.
وكان لافتا غياب مورغان أورتاغوس في لقاء كليمنصو، علما أنها رافقت الوفد الاميركي إلى قصر بعبدا، وعين التينة والسرايا.

وتعليقا على لقاء كليمنصو، قالت أوساط سياسية إن سبب تغيب أورتاغوس قد يكون خلافها مع جنبلاط، جراء السجال بينهما قبل أشهر، بعدما اتهمت الموفدة الاميركية رئيس "التقدمي" السابق، بأنه "يتعاطى المخدرات"، تعليقا على حديث صحافي له.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

