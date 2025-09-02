بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان

أعلن الجيش ، أنه نفذ مساء أمس الأثنين غارة على آليتيْن هندسيتيْن، زاعماً أنهما كانتا تهمان بإعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله في منطقتي يارون ورب الثلاثين .

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش عبر منصة "إكس"، أن أنشطة هذه الآليات، وفق زعمه، شكلت انتهاكاً للتفاهمات بين ولبنان، مضيفاً أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.