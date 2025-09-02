بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان

🔸أغار جيش الدفاع مساء أمس على آليتيْن هندسيتيْن كانتا تهم بإعادة اعمار بنى تحتية ارهابية لحزب الله في منطقتيْ يارون ورب الثلاثين في جنوب لبنان.
🔸أنشطة الآليات الهندسية شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل pic.twitter.com/DL1ZJFuBtd
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 2, 2025
