لبنان

بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان

Lebanon 24
02-09-2025 | 02:17
Doc-P-1411847-638924017589763141.PNG
Doc-P-1411847-638924017589763141.PNG photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ مساء أمس الأثنين غارة على آليتيْن هندسيتيْن، زاعماً أنهما كانتا تهمان بإعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله في منطقتي يارون ورب الثلاثين جنوب لبنان.
 
وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش عبر منصة "إكس"، أن أنشطة هذه الآليات، وفق زعمه، شكلت انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مضيفاً أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.
 
