105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش

أُقيم في مقرّ قيادة (اليونيفيل) في ، حفل تسلّم الجيش 105 آليات مقدّمة كهبة من القوة الأممية، بحضور قائد اليونيفيل اللواء ديو داتو أبانيارا، وممثل العماد ، العميد الركن الإداري وليد أبو شعر، إلى جانب عدد من الضباط.وخلال الحفل، شدّد العميد أبو شعر في كلمة ألقاها باسم قائد الجيش على أنّ "التعاون المستمر مع اليونيفيل مكّن من تحقيق نقلة نوعية في مجال المساندة اللوجستية للوحدات، بما ينعكس مباشرة على أدائها العملاني"، لافتًا إلى أنّ الشراكة في مجال التدريب "أسهمت في رفع كفاءة العناصر وإكسابهم مهارات أساسية".، أكّد اللواء أبانيارا أهمية التنسيق القائم بين واليونيفيل في مختلف المهمات الأمنية والإنمائية، مشيرًا إلى أنّ هذه الهبة تندرج ضمن إطار دعم القدرات اللوجستية للجيش وتسهيل عمل وحداته على الأرض.