لبنان

105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش

Lebanon 24
16-09-2025 | 11:56
أُقيم في مقرّ قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة، حفل تسلّم الجيش 105 آليات مقدّمة كهبة من القوة الأممية، بحضور قائد اليونيفيل اللواء ديو داتو أبانيارا، وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، العميد الركن الإداري وليد أبو شعر، إلى جانب عدد من الضباط.
وخلال الحفل، شدّد العميد أبو شعر في كلمة ألقاها باسم قائد الجيش على أنّ "التعاون المستمر مع اليونيفيل مكّن المؤسسة العسكرية من تحقيق نقلة نوعية في مجال المساندة اللوجستية للوحدات، بما ينعكس مباشرة على أدائها العملاني"، لافتًا إلى أنّ الشراكة في مجال التدريب "أسهمت في رفع كفاءة العناصر وإكسابهم مهارات أساسية".

من جهته، أكّد اللواء أبانيارا أهمية التنسيق القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل في مختلف المهمات الأمنية والإنمائية، مشيرًا إلى أنّ هذه الهبة تندرج ضمن إطار دعم القدرات اللوجستية للجيش وتسهيل عمل وحداته على الأرض.
