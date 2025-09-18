30
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة الأشغال والطاقة.. اجتماع لنقاش لترسيم الحدود مع قبرص
Lebanon 24
18-09-2025
|
08:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
برئاسة النائب
سجيع عطية
، عقدت
لجنة الأشغال العامة والنقل
والطاقة والمياه جلسة اليوم، وذلك بحضور وزير الأشغال فايز رسامني والنواب الاعضاء.
Advertisement
كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
في نهاية الجلسة، قال النائب
عطية
: "بدعوة من
لجنة الأشغال
للجنة المكلفة موضوع ترسيم الحدود مع
قبرص
، ولأن التجربة السابقة لم تكن نتائجها مقنعة مع العدو الاسرائيلي وتخللها شوائب. وإستدراكا منا، كلجنة أشغال أحببنا، أن ندعو اللجنة وخبراء مختصين ومتطوعين من القطاع الخاص من أجل ان نسمع وجهات النظر، وما زالوا يتخلفون إلى هذه اللحظة".
ورأى انه "بالترسيم في الاتفاقية السابقة التي حصلت عام 2007، نحن خسرنا حوالي 2600 كيلومتر وفيهم غاز طبيعي، انما وجهة نظر اللجنة المكلفة من الحكومة التي يترأسها وزير الاشغال، تقول إننا ناخذ حقنا. واذا أردنا ان نعيد البحث بهذه الاتفاقية يمكن ان نخسر كثيرا وطريقة احتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية وبالتالي خرجت اللجنة بتوصيات وان نستمع أكثر لخبراء أجانب".
أضاف :"سندعو رئيس
المحكمة الدولية
في موضوع
النفط
وهناك خلاف قانوني على مبدأ احتساب المساحة. هذا الموضوع سنتابعه ويحتاج إلى إستدراك قبل ان تلتزم الحكومة وتوقع مع قبرص اي اتفاق جديد وهو موضوع سيادي، لانه ينعكس إيجابا أو سلبا على الترسيم مع
سوريا
وبالتالي كان البحث مستفيضا اليوم وهناك جلسات لاحقة لنخرج بتوصية واضحة وعلمية للحكومة".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عون ترأس لجنة ترسيم الحدود مع قبرص واستقبل وفوداً دولية ونقابية
Lebanon 24
عون ترأس لجنة ترسيم الحدود مع قبرص واستقبل وفوداً دولية ونقابية
18/09/2025 16:25:11
18/09/2025 16:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: وافقنا على مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل كما ترسيم الحدود مع سوريا
Lebanon 24
مرقص: وافقنا على مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل كما ترسيم الحدود مع سوريا
18/09/2025 16:25:11
18/09/2025 16:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عون ترأس الاجتماع الاول للجنة المكلّفة بالتفاوض مع قبرص
Lebanon 24
عون ترأس الاجتماع الاول للجنة المكلّفة بالتفاوض مع قبرص
18/09/2025 16:25:11
18/09/2025 16:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية.. سلام استقبل اللجنة المعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي
Lebanon 24
لترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية.. سلام استقبل اللجنة المعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي
18/09/2025 16:25:11
18/09/2025 16:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الأشغال العامة والنقل
الوكالة الوطنية
المحكمة الدولية
النقل والطاقة
رئيس المحكمة
لجنة الأشغال
سجيع عطية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بري.. لقاءات متنوعة وهذه مواضيعها
Lebanon 24
بري.. لقاءات متنوعة وهذه مواضيعها
09:21 | 2025-09-18
18/09/2025 09:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة السودانية في بيروت تعمّم إحاطة بشأن الأوضاع
Lebanon 24
السفارة السودانية في بيروت تعمّم إحاطة بشأن الأوضاع
09:20 | 2025-09-18
18/09/2025 09:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الوفاء للمقاومة: ترخيص ستارلينك مريب وغير شرعي
Lebanon 24
الوفاء للمقاومة: ترخيص ستارلينك مريب وغير شرعي
09:18 | 2025-09-18
18/09/2025 09:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات
Lebanon 24
خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات
09:14 | 2025-09-18
18/09/2025 09:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
Lebanon 24
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
09:12 | 2025-09-18
18/09/2025 09:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
09:21 | 2025-09-18
بري.. لقاءات متنوعة وهذه مواضيعها
09:20 | 2025-09-18
السفارة السودانية في بيروت تعمّم إحاطة بشأن الأوضاع
09:18 | 2025-09-18
الوفاء للمقاومة: ترخيص ستارلينك مريب وغير شرعي
09:14 | 2025-09-18
خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات
09:12 | 2025-09-18
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
09:02 | 2025-09-18
بالفيديو: قرار نهائي.. مهمة سورية لبنانية ضدّ العصابات
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 16:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 16:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 16:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24