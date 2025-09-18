Advertisement

لبنان

لجنة الأشغال والطاقة.. اجتماع لنقاش لترسيم الحدود مع قبرص

Lebanon 24
18-09-2025
برئاسة النائب سجيع عطية، عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم، وذلك بحضور وزير الأشغال فايز رسامني والنواب الاعضاء. 
كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.

في نهاية الجلسة، قال النائب عطية: "بدعوة من لجنة الأشغال للجنة المكلفة موضوع ترسيم الحدود مع قبرص، ولأن التجربة السابقة لم تكن نتائجها مقنعة مع العدو الاسرائيلي وتخللها شوائب. وإستدراكا منا، كلجنة أشغال أحببنا، أن ندعو اللجنة وخبراء مختصين ومتطوعين من القطاع الخاص من أجل ان نسمع وجهات النظر، وما زالوا يتخلفون إلى هذه اللحظة".

ورأى انه "بالترسيم في الاتفاقية السابقة التي حصلت عام 2007، نحن خسرنا حوالي 2600 كيلومتر وفيهم غاز طبيعي، انما وجهة نظر اللجنة المكلفة من الحكومة التي يترأسها وزير الاشغال، تقول إننا ناخذ حقنا. واذا أردنا ان نعيد البحث بهذه الاتفاقية يمكن ان نخسر كثيرا وطريقة احتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية وبالتالي خرجت اللجنة بتوصيات وان نستمع أكثر لخبراء أجانب". 

أضاف :"سندعو رئيس المحكمة الدولية في موضوع النفط وهناك خلاف قانوني على مبدأ احتساب المساحة. هذا الموضوع سنتابعه ويحتاج إلى إستدراك قبل ان تلتزم الحكومة وتوقع مع قبرص اي اتفاق جديد وهو موضوع سيادي، لانه ينعكس إيجابا أو سلبا على الترسيم مع سوريا وبالتالي كان البحث مستفيضا اليوم وهناك جلسات لاحقة لنخرج بتوصية واضحة وعلمية للحكومة".
 
(الوكالة الوطنية)
 
 
لجنة الأشغال العامة والنقل

الوكالة الوطنية

المحكمة الدولية

النقل والطاقة

رئيس المحكمة

لجنة الأشغال

سجيع عطية

تابع
