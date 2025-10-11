قيومجيان: على الحكومة الغاء معاهدة الأخوة مع سوريا

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب " " الوزير السابق على حسابه على منصة "اكس": "بعد زيارة الأخيرة الى ‏بات لزاماً على اتخاذ القرار بإلغاء معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بين ⁧‫لبنان‬⁩ و ⁧‫سوريا‬⁩ العام ١٩٩١ في زمن ووصاية نظام على لبنان ‏كذلك، إلغاء اللبناني-السوري من النصوص، وفاءً للنفوس التي قاومته في حينه"

