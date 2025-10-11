Advertisement

لبنان

قيومجيان: على الحكومة الغاء معاهدة الأخوة مع سوريا

Lebanon 24
11-10-2025 | 05:54
 كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان على حسابه على منصة "اكس": "بعد زيارة وزير الخارجية السورية الأخيرة الى لبنان ‏بات لزاماً على الحكومة اللبنانية اتخاذ القرار بإلغاء معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بين ⁧‫لبنان‬⁩ و ⁧‫سوريا‬⁩ العام ١٩٩١ في زمن الاحتلال ووصاية نظام الأسد على لبنان ‏كذلك، إلغاء المجلس الأعلى اللبناني-السوري من النصوص، وفاءً للنفوس التي قاومته في حينه"
