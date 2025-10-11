22
مسؤول سوري جديد سيزور لبنان
Lebanon 24
11-10-2025
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "
سكاي نيوز
عربية" عن أنّ وزير العدل السوري سيزور
بيروت
الثلاثاء المقبل لمتابعة ملف إطلاق سراح الموقوفين السوريين في
لبنان
.
وكان قد زار
وزير الخارجية السوري
أسعد الشيباني
، بيروت، الجمعة، في زيارة تُعدّ الاولى لمسؤول سوري رفيع منذ سقوط النظام السابق في
دمشق
.
