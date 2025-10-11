Advertisement

لبنان

مسؤول سوري جديد سيزور لبنان

Lebanon 24
11-10-2025 | 13:20
أفادت "سكاي نيوز عربية" عن أنّ وزير العدل السوري سيزور بيروت الثلاثاء المقبل لمتابعة ملف إطلاق سراح الموقوفين السوريين في لبنان.
وكان قد زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بيروت، الجمعة، في زيارة تُعدّ الاولى لمسؤول سوري رفيع منذ سقوط النظام السابق في دمشق.
