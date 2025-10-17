Advertisement

لبنان

"التيار" يرد على الجميّل: لم نكن يومًا في "محور إيران"

Lebanon 24
17-10-2025 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1430646-638963069003895897.png
Doc-P-1430646-638963069003895897.png photos 0
صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
تعقيباً على قول رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في إطلالة تلفزيونية إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعاه إلى الدخول في اتفاق التيار والقوات اللبنانية قبل حصوله، نبدي الآتي:

١-هذا الكلام صحيح ودليل قاطع على رفض التيار أي ثنائية تختزل المسيحيين وكذلك رفضه أي إقصاء أو تهميش، وهو ما يؤكد التوجه الإنفتاحي وغير الإلغائي للتيار.
٢-أما ما هو غير صحيح فما نسبه النائب الجميّل إلى رئيس التيار بشأن رفضه التموضع في الوسط. فنحن لم نكن يوماً جزءاً من اصطفاف سواء محور الممانعة أو محور الغرب، ومن المؤكد أننا لم نكن يومًا في "محور إيران"، حتى نقول للنائب الجميّل أو لغيره إن محورنا رابح. إنّ موقفنا واضح ومعلن بألا ربح لأي لبناني على آخر بالإتّكال على محاور خارجية.
فاقتضى التوضيح.
 
 
التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

جبران باسيل

المسيحيين

اللبنانية

رئيس حزب

التيار

