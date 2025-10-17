"التيار" يرد على الجميّل: لم نكن يومًا في "محور إيران"

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:تعقيباً على قول الكتائب النائب سامي الجميّل في إطلالة تلفزيونية إن رئيس الحر النائب دعاه إلى الدخول في اتفاق والقوات اللبنانية قبل حصوله، نبدي الآتي:١-هذا الكلام صحيح ودليل قاطع على رفض التيار أي ثنائية تختزل وكذلك رفضه أي إقصاء أو تهميش، وهو ما يؤكد التوجه الإنفتاحي وغير الإلغائي للتيار.٢-أما ما هو غير صحيح فما نسبه النائب الجميّل إلى رئيس التيار بشأن رفضه التموضع في الوسط. فنحن لم نكن يوماً جزءاً من اصطفاف سواء محور الممانعة أو محور الغرب، ومن المؤكد أننا لم نكن يومًا في "محور "، حتى نقول للنائب الجميّل أو لغيره إن محورنا رابح. إنّ موقفنا واضح ومعلن بألا ربح لأي لبناني على آخر بالإتّكال على محاور خارجية.فاقتضى التوضيح.