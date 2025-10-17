Advertisement

لبنان

منيمنة: هذا أعظم ما أنتجته ثورة 17 تشرين

Lebanon 24
17-10-2025 | 13:30
 كتب النائب ابراهيم منيمنة، عبر منصة "إكس": "لعل أعظم ما أنتجته ثورة 17 تشرين هو خروجها من التقليد السياسي إلى مجموعة من القيم والمبادئ، التي لا يمكن تجاوزها وتصلح لكل زمان. قيم تستند الى قيام الدولة العادلة واستقلالية القضاء والمساواة والمواطنة والمحاسبة والشفافية ومحاربة الفساد والتبعية وغيرها. ولهذا، لا يمكن أن تصبح هذه الثورة مجرد ذكرى، فهي حكما باقية ما بقي هناك حالمون ببلد نستحق، ووطن يليق بكل أبنائه".
