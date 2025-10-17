منيمنة: هذا أعظم ما أنتجته ثورة 17 تشرين

كتب النائب ، عبر منصة "إكس": "لعل أعظم ما أنتجته ثورة 17 تشرين هو خروجها من التقليد السياسي إلى مجموعة من القيم والمبادئ، التي لا يمكن تجاوزها وتصلح لكل زمان. قيم تستند الى قيام الدولة العادلة واستقلالية والمساواة والمواطنة والمحاسبة والشفافية ومحاربة الفساد والتبعية وغيرها. ولهذا، لا يمكن أن تصبح هذه مجرد ذكرى، فهي حكما باقية ما بقي هناك حالمون ببلد نستحق، ووطن يليق بكل أبنائه".

