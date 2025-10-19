Advertisement

لبنان

سكاف يقترح تأجيل الإنتخابات.. ماذا قال؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 05:11
رأى النائب غسان سكاف أن "تأجيل الانتخابات قد يأتي من لغم الاغتراب"، مشيراً إلى أن "عدم التوافق على القانون من شأنه أن يهدد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها".
وذكر سكاف أنّ "التصعيد الاسرائيلي ربما سيكون العامل الآخر الذي يهدد الانتخابات"، مقترحاً "تسوية قائمة على تأجيل تقني قوامه أسابيع قليلة تؤدي إلى صرف النظر عن الدائرة 16، وتسمح للمغتربين الراغبين بممارسة حقهم في الاقتراع في وطنهم والاستفادة من عطلة الصيف في لبنان ما يساهم في ازدهار السياحة والاقتصاد الذي ننتظره سنوياً".
 
