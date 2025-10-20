Advertisement

لبنان

"صرتي بالأربعين، ما تفكّري مرتين".. للكشف المبكر عن سرطان الثدي

Lebanon 24
20-10-2025 | 10:52
أطلق وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "صرتي بالأربعين، ما تفكّري مرتين، اعملي صورة الثديين"، بعد توقف دام ست سنوات بسبب الأزمات الصحية والاقتصادية التي مرّ بها لبنان.
تتعاون الوزارة هذا العام مع خمسين مستشفى حكوميًا وعدد من المستشفيات الخاصة لإجراء التصوير الشعاعي المجاني حتى نهاية العام، بالتزامن مع تفعيل الخط الساخن 1214 لتحويل السيدات إلى أقرب مركز معتمد.

وخلال اللقاء في الوزارة، أكد البروفسور ناجي الصغير أن حملات الكشف المبكر التي بدأت عام 2002 رفعت نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الأولى إلى الثلثين، ما يرفع نسب الشفاء إلى 90%، لكنه أسف لعودة ارتفاع الحالات المتقدمة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

بدوره، شدّد الوزير ناصر الدين على أهمية التشخيص المبكر "للحفاظ على الأرواح وضمان علاج أكثر فعالية وأقل كلفة"، موضحًا أن سرطان الثدي يشكل 43% من حالات السرطان لدى النساء في لبنان، و30% منها تحت سن الخمسين.

وأكد أن الوزارة قررت فتح باب التصوير المجاني أمام جميع السيدات من دون تحديد عدد، معلنًا استمرار دعم المستشفيات الحكومية وتزويدها بأجهزة Digital Mammography العام المقبل.

واختُتم اللقاء بشهادة حية للسيدة جويس خوري التي تعافت من المرض بعد اكتشافه مبكرًا، مثنية على دعم وزارة الصحة وجمعية باربرا نصار لمرضى السرطان.
المستشفيات الحكومية

المستشفيات الخاصة

الحملة الوطنية

مستشفى حكومي

الخط الساخن

ناصر الدين

وزير الصحة

13:33 | 2025-10-20
13:16 | 2025-10-20
13:07 | 2025-10-20
13:00 | 2025-10-20
12:34 | 2025-10-20
12:26 | 2025-10-20
