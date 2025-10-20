"صرتي بالأربعين، ما تفكّري مرتين".. للكشف المبكر عن سرطان الثدي

Advertisement

أطلق العامة الدكتور ركان للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "صرتي بالأربعين، ما تفكّري مرتين، اعملي صورة الثديين"، بعد توقف دام ست سنوات بسبب الأزمات الصحية والاقتصادية التي مرّ بها .تتعاون الوزارة هذا العام مع خمسين مستشفى حكوميًا وعدد من لإجراء التصوير الشعاعي المجاني حتى نهاية العام، بالتزامن مع تفعيل 1214 لتحويل السيدات إلى أقرب مركز معتمد.وخلال اللقاء في الوزارة، أكد البروفسور ناجي الصغير أن حملات الكشف المبكر التي بدأت عام 2002 رفعت نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الأولى إلى الثلثين، ما يرفع نسب الشفاء إلى 90%، لكنه أسف لعودة ارتفاع الحالات المتقدمة بسبب الأوضاع الاقتصادية.بدوره، شدّد الوزير ناصر الدين على أهمية التشخيص المبكر "للحفاظ على الأرواح وضمان علاج أكثر فعالية وأقل كلفة"، موضحًا أن سرطان الثدي يشكل 43% من حالات السرطان لدى لبنان، و30% منها تحت سن الخمسين.وأكد أن الوزارة قررت فتح باب التصوير المجاني أمام جميع السيدات من دون تحديد عدد، معلنًا استمرار دعم وتزويدها بأجهزة Digital Mammography العام المقبل.واختُتم اللقاء بشهادة حية للسيدة التي تعافت من المرض بعد اكتشافه مبكرًا، مثنية على دعم وجمعية باربرا لمرضى السرطان.