لبنان
السجال مستمر.. رسالة جديدة من جعجع إلى بري
Lebanon 24
20-10-2025
|
11:57
A-
A+
وجّه
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
رسالة عبر "أكس" إلى رئيس مجلس النواب
نبيه برّي
، دعا فيها إلى إدراج اقتراح قانونٍ معجّل مكرّر وقّعه 67 نائبًا بشأن اقتراع المغتربين على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. وجاءت الرسالة عقب سجال سابق بين الطرفين حول تصريحات منسوبة إلى برّي عن التجربة السابقة لاقتراع المغتربين، ردّ عليها رئيس المجلس نافياً صدورها عنه.
وكتب جعجع عبر حسابه على "أكس": "
دولة الرئيس
بري
، هذا أقصى ما كنت أتمناه. من هذا المنطلق، نحن في انتظار ان تُدرِج اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي وقّعه 67 نائبا، على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. ولك منّا ألف تحية".
يأتي هذا المنشور، عقب سجال سجّل في وقت سابق اليوم، وذلك بعد رسالة
جعجع
الاولى إلى بري، قال فيها: "لا تستطيع اختزال المجلس النّيابي بشخصك. إنّ قولك "إنّنا قد جرّبنا تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية السّابقة لمرّة واحدة وأخيرة، ولا إمكانيّة على الإطلاق لتكرار هذا الأمر لمرّة ثانية مهما علا الصّراخ والضّجيج"، هو قول يضرب المجلس النّيابي، والنّظام البرلماني، والنّظام اللّبناني، والدّيمقراطيّة برمّتها".
وأشار إلى أنّه "ربّما في السّنوات الأربعين الماضية، لم يقل لك أحد ذلك، وأنا أقوله لك اليوم: إنّ من يقرّر في المجلس النّيابي هو الأكثريّة النّيابيّة، لا أنت، ولا أي شخص آخر بحدّ ذاته، مع كامل احترامنا لك ولكل شخص آخر"، مشدّدًا على أنّه "إمّا دستور وقانون ونظام، وإمّا شريعة الغاب. ولن نقبل بعد الآن بشريعة الغاب".
في هذا السياق، وردا على كلام جعجع، نقلت مصادر عن رئيس مجلس النواب
نبيه
قوله: "من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك".
