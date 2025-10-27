برّاك في بيروت غدا برسالة مباشرة: نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم!

Advertisement

تفيد معلومات " " ان المبعوث الأميركي توم برّاك، سيصل إلى مساء غد الاربعاء حيث سيلتقي الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش. وبحسب ما نُقل عنه، فإنّ مهمّته هذه قد تكون الأخيرة، في حال رفض القبول بوساطة أميركية لإدارة اتفاق مباشر مع .زيارة براك تسبق وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الذي سيباشر مهامه قبل العاشر من تشرين الثاني.وتفيد المعطيات بأنّه في حال فشل برّاك في التوصّل إلى تفاهم لإطلاق جولة مفاوضات مثمرة، فإنّ الملف اللبناني سينتقل إلى عهدة السفير الجديد، في إشارة تُفهم على أنها تعكس تراجعاً في مستوى الاهتمام الأميركي بالملف اللبناني.ونقلت" الاخبار"ما اسمتها رسالة واضحة تلقّتها جهات واسعة الاطّلاع في بيروت، توضّح مضمون الاتصالات الجارية حالياً مع برّاك. وجاء في الرسالة:"هذه ستكون زيارتي الأخيرة إلى لبنان. سأبلغ الرؤساء الثلاثة أن أمامهم فرصة أخيرة: إمّا أن يتعلّموا الدرس ويقرّروا الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية ، لوضع جدولٍ زمني وآليةٍ لنزع سلاح ، وإمّا سيُترك لبنان لمصيره، وسيبقى كذلك طويلاً، ولن يكون هناك من يهتمّ لأمره، لا في أميركا ولا في المنطقة، ولن يكون أحد قادراً على الضغط على إسرائيل لمنعها من القيام بكلّ ما تراه مناسباً لتتولّى نزع السلاح بالقوة».اضافت" الاخبار": بحسب المعلومات، فإنّ يتحدّثون بصراحة عن صيغة تفاوضية مشابهة تماماً لما يجري بين وإسرائيل، وإنّ لم تعد مقتنعة بالحجج التي يعرضها بعض المسؤولين حول صعوبة تنفيذ قرار حصر السلاح. وتضيف المصادر أنّ الجهات الأميركية تؤكّد أنها اطّلعت على معلومات لدى إسرائيل تتعلّق بإعادة بناء حزب الله لقدراته العسكرية في لبنان، وعلى مؤشرات إلى نيته تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية ضد أهداف إسرائيلية في الخارج.وأكّدت المصادر الرسمية وصول تحذيرات جديدة من جهات غربية إلى المسؤولين اللبنانيين، وأن الرئيس جوزف عون ردّ على المطالبات المتكررة بتنفيذ قرار سحب السلاح بأنّ خطوة من هذا النوع «غير ممكنة»، مشيراً إلى أنّ الجيش اللبناني ليس في وضع يمكّنه من القيام بهذه المهمة، وأنّ أي محاولة لنزع السلاح بالقوة تعني أن هناك حرباً أهلية ستقع.وبحسب المصادر، أوضح عون للوسطاء الخارجيين أنّ «تأكيد حزب الله استعداده للقتال دفاعاً عن سلاحه ليس رسالة سياسية أو تكتيكاً أو مناورة»، وأنّ «الجميع في لبنان يعلم أنّ الحزب جادّ في قراره هذا»، و«من الصعب على أيّ مسؤول في السلطة اتخاذ قرار يقود إلى اقتتال داخلي».وفي حين يتركّز الحديث على أن كل الزيارات تهدف إلى حثّ الدولة على استكمال تنفيذ خطتها والتخلص من سلاح حزب الله والانتشار جنوباً والذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع العدو ، قالت المصادر، إن «الأميركيين أبلغوا موقفهم إلى ، ونقلوا إليه رفض الإدارة حججه بأن هذا الأمر سيؤدّي إلى حرب أهلية، مؤكّدين أن إسرائيل ستتكفّل بالمهمة وستنفّذ ضربة كبيرة ضد لبنان إذا لزم الأمر».