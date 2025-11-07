إسرائيل تستعدّ لجولة جديدة مع "حزب الله"... ماذا قالت صحيفة عن غارات الأمس؟



وفي هذا السياق، قالت صحيفة " " الإسرائيليّة، إنّ "إنذارات إسرائيل بتصعيد هجماتها على أهداف "حزب الله"، جاءت بعد انقطاع إنذارات الإخلاء منذ 18 أيلول".



وأشارت إلى أنه "وعلى خلفية ورود أنباء عن تصعيد محتمل، واجتماع الإسرائيليّ الذي تناول الشأن اللبناني، سادت حالة من الذعر بين السكان اللبنانيين".



وأضافت أنّ "ارتفاع وتيرة الهجمات على ، في الأسابيع الأخيرة، جاء نتيجة أنّ نزع سلاح "حزب الله" لا يتقدم بالوتيرة المطلوبة".



وأكدت " أحرونوت" أن هذا "ليس هو الهجوم الجوي الذي يُعِدّه الجيش ضدّ "حزب الله"، حيث يُدرك الجيش الإسرائيليّ أيضًا أن الروح القتالية لدى الحزب وقدراته القيادية والسيطرة آخذة في التعافي".



ولفتت إلى أن "الضباط الشباب الذين حلوا مكان من قُتِلوا في عملية " "، قبل نحو عام، اكتسبوا خبرةً وثقةً، منذ ذلك الحين، لذا يجب الاستعداد لجولة تهدف إلى إضعاف "حزب الله" حتى لو كلّف ذلك بضعة أيام من التصعيد في ". (ارم نيوز)