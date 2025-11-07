Advertisement

لبنان

مفاجأة.. هذا ما كشفه وزير المال عن مطار القليعات!

Lebanon 24
07-11-2025 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1439370-638981436727729263.jpg
Doc-P-1439370-638981436727729263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير المالية ياسين جابر، أن "هناك 21 شركة عالمية تقدمت لاستثمار مطار القليعات بانتظار مجلس النواب".
Advertisement

وقال جابر في حديث للـmtv: "لدينا حتى نهاية العام لإقرار البند المتعلّق بقرض البنك الدولي لإعادة الإعمار البالغ 250 مليون دولار".
مواضيع ذات صلة
عن المطار.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
lebanon 24
08/11/2025 04:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تلزيم ‎مطار القليعات وتوسعة ‎مطار رفيق الحريري.. هذا ما قاله بهاء الحريري
lebanon 24
08/11/2025 04:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد جديدة للقهوة.. ما كشفه العلماء شكل مفاجأة
lebanon 24
08/11/2025 04:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أولويات ترامب في غزة؟ هذا ما كشفه وزير الخارجية
lebanon 24
08/11/2025 04:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

أعلن وزير المالية

مطار القليعات

إعادة الإعمار

البنك الدولي

شركة عالمية

شركة عالمي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-11-07
16:58 | 2025-11-07
16:41 | 2025-11-07
16:38 | 2025-11-07
16:06 | 2025-11-07
16:02 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24