Advertisement

لبنان

تدابير سير في بيروت.. والسبب؟

Lebanon 24
08-11-2025 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1439777-638982289855838122.jpg
Doc-P-1439777-638982289855838122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
أوّلًا: ستقيم السفارة البريطانية في بيروت احتفالًا بالذكرى السنوية للضحايا الذين قضوا في الحرب، وذلك الساعة 9.00 من تاريخ 9-11-2025 في مدفن الكومنولث – قصقص.
Advertisement
لذلك سيتمّ إزالة السيّارت من المكان، وإقفال الطرقات المؤدّية إلى مكان الاحتفال، وتأمين المداخل والمنافذ وإجراء التحويلات الظرفية في المكان، اعتبارًا من الساعة 4.30 من تاريخ 9-11-2025، إلى حين الانتهاء.
ثانيًا: بدعوة من جمعية كشّافة الرسالة الإسلامية، وبمناسبة استشهاد السيّدة فاطمة الزهراء، ستُنظّم مسيرة كشفية على أوتوستراد السيّد هادي نصر الله أمام محطّة الكهرباء بين الساعة 12.00 والساعة 13.30 من تاريخ 9-11-2025.
سيتم قطع المسلك المذكور طيلة فترة المناسبة، وسيُسلك المسلك الشرقي للأوتوستراد باتّجاه مستديرة حرقوص وصولًا إلى مفرق معوّض باحة عاشوراء.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
 
مواضيع ذات صلة
مساء اليوم.. تدابير سير استثنائية في وسط بيروت
lebanon 24
09/11/2025 15:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير في بيروت غدًا.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
09/11/2025 15:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
على هذه الطرقات.. تدابير سير في بيروت
lebanon 24
09/11/2025 15:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
على هذه الطرقات.. تدابير سير غدًا في بيروت
lebanon 24
09/11/2025 15:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة البريطانية

هادي نصر الله

شعبة العلاقات

البريطانية

البريطاني

نصر الله

الإسلام

الزهراء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:06 | 2025-11-09
08:00 | 2025-11-09
07:47 | 2025-11-09
07:31 | 2025-11-09
07:26 | 2025-11-09
07:00 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24