تدابير سير في بيروت.. والسبب؟

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:أوّلًا: ستقيم في احتفالًا بالذكرى السنوية للضحايا الذين قضوا في الحرب، وذلك الساعة 9.00 من تاريخ 9-11-2025 في مدفن الكومنولث – قصقص.لذلك سيتمّ إزالة السيّارت من المكان، وإقفال الطرقات المؤدّية إلى مكان الاحتفال، وتأمين المداخل والمنافذ وإجراء التحويلات الظرفية في المكان، اعتبارًا من الساعة 4.30 من تاريخ 9-11-2025، إلى حين الانتهاء.ثانيًا: بدعوة من جمعية كشّافة الرسالة الإسلامية، وبمناسبة استشهاد السيّدة فاطمة ، ستُنظّم مسيرة كشفية على أوتوستراد السيّد أمام محطّة الكهرباء بين الساعة 12.00 والساعة 13.30 من تاريخ 9-11-2025.سيتم قطع المسلك المذكور طيلة فترة المناسبة، وسيُسلك المسلك الشرقي للأوتوستراد باتّجاه مستديرة حرقوص وصولًا إلى مفرق معوّض باحة .يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.