Advertisement

لبنان

من الوزير هاني.. قرار بتفعيل المركز الزراعي في برالياس

Lebanon 24
10-11-2025 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1440400-638983739875702584.png
Doc-P-1440400-638983739875702584.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني قرارًا قضى "بتفعيل المركز الزراعي في بلدة برالياس - قضاء زحلة. وتشمل أعمال وخدمات المركز كل من البلدات والقرى التالية: برالياس،المرج، الروضة، مجدل عنجر، الصويري، والمنارة".
Advertisement

كما قضى القرار "بتكليف رئيس مصلحة زراعة البقاع بفك الاقفال وفتح ابواب المركز لكي يتسنى لبلدية برالياس بالترميم والتأهيل اذا لزم الأمر".
مواضيع ذات صلة
هاني يواصل جولاته التفقدية على المراكز الزراعية
lebanon 24
10/11/2025 15:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: نعمل لتأسيس جبهة وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي
lebanon 24
10/11/2025 15:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة.. تشكيل المجلس الزراعي الأعلى برئاسة الوزير نزار هاني
lebanon 24
10/11/2025 15:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني من مدريد: لبنان يعود بثقة إلى الساحة الزراعية العالمية
lebanon 24
10/11/2025 15:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الزراعي

الدكتور نزار

وزير الزراعة

مجدل عنجر

قضاء زحلة

المنارة

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:59 | 2025-11-10
07:58 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:36 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24