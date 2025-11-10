من الوزير هاني.. قرار بتفعيل المركز الزراعي في برالياس

Advertisement

أصدر هاني قرارًا قضى "بتفعيل في بلدة برالياس - . وتشمل أعمال وخدمات المركز كل من البلدات والقرى التالية: برالياس،المرج، ، ، الصويري، والمنارة".كما قضى القرار "بتكليف رئيس مصلحة زراعة بفك الاقفال وفتح ابواب المركز لكي يتسنى لبلدية برالياس بالترميم والتأهيل اذا لزم الأمر".