لبنان

اقتراح قانون لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة

Lebanon 24
10-11-2025 | 07:40
ترأست النائبة الدكتورة عناية عز الدين اجتماع لجنة المرأة والطفل بحضور الأعضاء ووزير الصحة ركان ناصر الدين وممثلين عن وزارات عدة ومنظمتي اليونيسف والصحة العالمية وخبراء، لمناقشة النسخة النهائية لاقتراح قانون حماية القاصرين من استهلاك الكحول ومشروبات الطاقة. أكدت عز الدين أن الهدف هو الحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية والنفسية للقاصرين وتعزيز تحصيلهم الدراسي وسلوكهم وتنمية قدراتهم والحد من الإنفاق الصحي، متمنية إقرار الاقتراح في الهيئة العامة. واعتبر ناصر الدين أن الاقتراح يندرج في إطار حماية القاصرين، مشيراً إلى شراكة الوزارة ودعمها لجهود اللجنة.
لجنة المرأة والطفل

عناية عز الدين

الهيئة العامة

قانون حماية

ناصر الدين

وزير الصحة

عز الدين

اليونيسف

