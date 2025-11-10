اقتراح قانون لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة

Advertisement

ترأست النائبة الدكتورة اجتماع بحضور الأعضاء ووزير الصحة ركان وممثلين عن وزارات عدة ومنظمتي والصحة العالمية وخبراء، لمناقشة النسخة النهائية لاقتراح القاصرين من استهلاك ومشروبات الطاقة. أكدت أن الهدف هو الحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية والنفسية للقاصرين وتعزيز تحصيلهم الدراسي وسلوكهم وتنمية قدراتهم والحد من الإنفاق الصحي، متمنية إقرار الاقتراح في . واعتبر ناصر الدين أن الاقتراح يندرج في إطار حماية القاصرين، مشيراً إلى شراكة الوزارة ودعمها لجهود اللجنة.