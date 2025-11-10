رئيس "الكتائب" التقى السفير الكندي

استقبل رئيس الجميّل في بيت المركزي في الصيفي السفير الكندي في غريغوري غاليغان في زيارة تعارف بمناسبة تسلّمه مهامه، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وكندا.

وحضر اللقاء عضو الكتائبي زينة حبيقة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله والمستشار السياسي للسفير روري رودسيب.



وأكد الجانبان خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتب الجميل، أهمية "علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيزها بما يخدم الشعبين اللبناني والكندي، اضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الكندية لدعم لبنان في مختلف المجالات ولا سيما على المستويات الاجتماعية والإنسانية والتنموية.